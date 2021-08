GALERII ⟩ Paduvihm ja raju tuul tegid Ironman Tallinna võistlejatele raskeks

Kiireim naine Elizabeth Duncombe sõnas pärast lõpetamist: «Ilm oli kohutav ja see tegi raja väga raskeks, ma ei unusta seda võistlust kunagi! Minu ujumisoskus ja ratta käsitsemise oskus vihmaga ei ole nii head, seega lootsin oma jooksule, see ei ole mind veel kunagi alt vedanud.»

Homme kell 10 antakse Harku järve rannas start Ironamn Tallinn 70.3 võistlusele, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. Ironman 70.3 Tallinn on ühtlasi ka triatloni Eesti meistrivõistluste distants. Võistluse finiš on Noblessneri kvartalis. Lähem info Ironman Tallinna kohta on leitav siit.