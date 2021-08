Ida-Virumaal hukkus autoga vastu puud sõitnud mees

Häirekeskus sai kella 2.15 paiku teate, et Ida-Virumaal Saka-Ontika-Toila tee 15. kilomeetril sõitis teelt välja vastu puud BMW. Kokkupõrge oli sedavõrd tugev, et autot juhtinud mees suri sündmuspaigal. Politsei selgitas välja, et autoroolis oli 27-aastane kohalik mees. Rohkem inimesi autos ei viibinud. Ida prefektuuri operatiivjuht Ergo Soosaar ütles, et arvestades sõiduki ulatuslikke kahjustusi, ei saanud sõidukiirus olla kuigi väike.