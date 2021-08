FOTOD ⟩ Nõmme päästjad pälvisid eliitkomando tiitli

Nõmme komando võidukasse meeskonda kuulusid Lauri Nurgamaa, Andreas Vassel, Maksim Juškov ja Kristo Roosimägi. Meeskonnavanem Lauri Nurgamaa ütleb, et kui meeskond eile hommikul valvevahetusse tööle läks, siis leppisid nad kokku, et kui nad taas võidavad, siis lähevad nad kindlasti ka üleriigilisele Eliitkomando 2021 võistlusele, mis toimub juba 27. augustil Väike-Maarjas.

«Meil on väga hea meel, et sel aastal taaskord võidu koju tõime ning harjutatud sai selle nimel ka niipalju, kui vähegi mahti oli. Andsime endast igas harjutuses maksimumi,» sõnas ta.

Võistluse peakorraldaja Tormi Soekõrv ütles, et vaatamata tuulisele ning vihmarohkele ilmale olid nii osalejad kui ka korraldusmeeskond terve võistluspäeva vältel rõõmsad ja heatujulised. Nagu ka eelnevatel aastatel, toimus võistlus Tondiraba jäähalli parklas just seetõttu, et seal on palju ruumi selleks, et viia samaaegselt läbi kolm erinevat ala: liiklusavarii lahendamine, vabatahtlike päästjate kompleksharjutus ja täppissõit.