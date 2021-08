Raseduse katkemistest räägitakse meil liiga vähe

Tiinal (nimi muudetud, toimetusele teada) on katkenud kaks rasedust. Esimene neist 2020. aasta märtsis ning teine novembris. «Esimesel korral selgus, et lootel on haruldane loote­anomaalia ja rasedus tuleb katkestada, kuna laps ei pruugi isegi sünnituseni elus püsida,» kirjeldas Tiina. Sügisel proovis paar uuesti last saada, kuid novembris rasedus katkes. «See on noorele inimesele päris hirmutav ja väga raske läbielamine,» sõnas Tiina.