Rohelised pärivad ministritelt aru laste vaktsineerimise kohta

«Me oleme olukorras, kus Eestis dominantse Delta tüve tõttu haigestuvad üha nooremad ning haigus levib kiiremini kui varasema kahe laine puhul. Me oleme ka olukorras, kus riskigruppide vaktsineerimine ei ole käinud vajalikul kiirusel ning üle 70-aastaste hulgas ei ole jõutud veel isegi eesmärgiks olnud 70 protsendini. Üldine vaktsineerituse tase on vaid 49,8 protsenti,» tõstavad rohelised esile.

Samal ajal on alanud kolmas laine ja erinevalt varasemasematest lainetest kasvab juba kiiresti hospitaliseeritute hulk 30-59-aastaste hulgas. Samuti näitab statistika, et 30 protsenti nakatunutest on olnud vaktsineeritud, on rohelised mures.

«Viimane info riikidest, kus Delta tüvi on jõudnud juba pikemalt levida, peaks aga murelikuks tegema just lapsevanemaid – kui varasemate lainete puhul haigestusid lapsed kergelt või ei haigestunud üldse, siis Delta tüve puhul on tõusnud raske haigestumine laste hulgas,» kirjutavad rohelised.

Nende hinnangul ei ole avalikkusel infot, kas ja mil moel on tehtud ettevalmistusi juhuks, kui haigestumine kasvab laste hulgas – kas perearstidel on juhendid, kas haiglad on valmis suuremaks laste haigestumiseks, kas jätkub näiteks voodikohti ja meditsiinilist personali?

Teine probleem on roheliste sõnul see, et lapsed kannavad haigust edasi.

Rohelised leiavad, et kuni vaktsineerimine kuni 12-aastastele ei ole võimalik, tuleb riigil astuda kiired ennetavad sammud, et piirata viiruse levikut laste hulgas.

Rohelised soovivad teada, millised ennetusmeetmed on kehtestatud lasteaedades, mis on ette võetud lasteasutuste ventilatsioonisüsteemide parandamiseks ning kuidas garanteeritakse mittevaktsineeritud personali eraldatus lastest.