FOTOD ⟩ Tallinnas toimus aktsioon «Valgevene. 365 päeva vastupanu»

Lukašenka võitu on saatnud tapmised, peksmised ja piinamised. «Kujutage ette, et poliitiliselt motiveeritud süüdistustes arreteeritaks iga kümnes Tallinna elanik: see on Valgevene repressioonide skaala. Kogu riik on muutunud suureks vanglaks,» teatas Eesti Valgevene Maja, kes jagas Postimehega ühtlasi ka viimase aasta statistikat.