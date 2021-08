Erakondade juhid ühist presidendikandidaati ei leidnud

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar sõnas, et tänaseks on arutelud läbi. «Jõudsime sinna, et tuleb edasi arutada. Ühiskandidaati ei ole. Ühegi nime osas ühist huvi ei olnud,» ütles Saar.

«Otsime inimest, kes sobiks Eesti presidendiks, kes suudaks põhiseadusest tulenevalt neid kohustusi täita. Neid inimesi on – tublisid, lugupeetud. Aga nad peavad esiteks olema nõus. Selle inimese taha peab tulema vähemalt kolm riigikogu erakonda. Nii et see pole ühegi erakonna kandidaat ega koalitsiooni kandidaat, vaid kandidaat, kes sobib rohkematele ja on ise ka nõus,» sõnas peaminister Kaja Kallas lõunal Postimehele.