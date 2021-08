Eesti kuulab kolmanda vaktsiinidoosi asjus alles maad

Iisrael teatas juuli lõpus, et hakkab kolmanda doosiga vaktsineerima üle 60-aastaseid. Samas leiab Eesti riiklik immunoprofülaktika eksperdikomisjon, et kolmanda kaitsesüsti puhul pole piisavalt teaduspõhiseid andmeid selle vajaduse, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Teadlaste sõnul ilma uuringuteta tegutseda ei saa ja riikide kiirustamise taga võib peituda hirm või soodne võimalus.

Enne tuleb vastata, kellele, millal ja miks?

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas, et rääkides kolmandast kaitsesüstist, on vaja vaadata väga täpselt, kellele, millal ja miks. «Päris ilma uuringuteta ei saa otsustada,» ütles ta.

«Me veel ei tea, millised on kolmanda doosi korral kõrvalnähud ja kas see üldse aitab antikehasid tõsta. Lisaks on vaja teada, millal pärast täisvaktsineeritust kolmandat doosi süstida,» rääkis Lutsar ja lisas, et seda maailmas veel ei teata.