Tööandjate keskliit ootab praktikante konkursile Praktik Cum Laude

«Eelmisel aastal esitati konkursile 57 kandidaati, mis oli üle aastate arvukaim ning kinnitab, et praktikavõimaluste pakkumine ei ole ka paneemia ajal oluliselt vähenenud. Pigem vastupidi - teoreetiliste oskuste praktikas kinnistamine on ka muutunud tööturu olukorras eriti oluline ning tööandjad on valmis sobivaimate töötajate leidmisse panustama,» ütles keskliidu haridusnõunik Anneli Entson. Tema sõnul on konkursil osalemine hea võimalus ka tööandjale end potentsiaalse praktika ja töökohana tutvustada.