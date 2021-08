Eesti lühiuudised

Jüri Ratas: mina presidendiks ei kandideeri

Riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond) kinnitas eile taas, et tema presidendiks ei kandideeri. «Ukse ees olevad presidendivalimised on näidanud praeguse süsteemi nõrgad kohad ja on lähenemas erinevate spekulatsioonide saatel,» nentis ta. Ratas märkis, et tema arvates tuleb jätkata parlamendierakondade pingutusi eesmärgiga valida järgmine riigipea riigikogus ja eelseisval parlamendi istungjärgul algatada presidendi otsevalimised ning suhtuda presidendiametisse ja tema valimisse tõsiselt ning aidata sellele kaasa ettepanekutega, mis võimaldavad valida riigipea augusti eelviimasel päeval. «Tänan kõiki, kes peavad mind presidendiameti vääriliseks, kuid täna tuleb arvestada kindla tõsiasjaga, et mina presidendiks ei kandideeri,» teatas Ratas. BNS