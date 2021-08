Kiik: riigi eesmärk pole kedagi vallandada

«Küsimus on riskide maandamises, et asutused oleksid lahti ja keskkond oleks ohutu nii klientidele kui ka töötajatele,» selgitas Kiik ja lisas, et kõik vastu võetud meetmed aitavad kaasa ühiskonna jätkuva toimise tagamisele.

Muudatus puudutab kõrge nakkusriskiga töökohti

«Käsitleme, et koroonaviiruse laialdase leviku korral peetakse kõrgema nakkusriskiga töökohtadeks neid olukordi, kus töötaja puutub kokku enam kui 50 inimesega ja nendes olukordades on mõistlik eelkõige siis vaktsineerimine testimine või siis vastava tõendi esitamine läbipõdemise, vaktsineerimise või negatiivse testi kohta,» rääkis Kiik.

Kõrgendatud nõuete puhul ei ole tingimata ka piiriks 50 inimest, kui on kõrgendatud ohutusnõuded, rääkis Kiik: «Kui me räägime näiteks sotsiaalhoolekandevaldkonnast, siis võivad olla põhjendatud rangemad meetmed.»

«Kui seal puutud kokku näiteks päeva jooksul küll vähem kui 50 inimesega, aga tegemist on nõrgema immuunsüsteemiga inimestega, eakate patsientidega, siis tegelikult risk on ju suurem. Ja sellest tulenevalt võib, nii nagu näiteks on Tallinna kiirabi teinud, taotleda kõigilt töötajatelt vaktsineerimist. Just nimelt seetõttu, et kohapealseid riske nii töökohaga, toimepidevuse vaates kui ka konkreetsete patsientide jaoks minimeerida,» märkis Kiik teisipäeval.