Graafikud ⟩ Noored lähevad aina agaramalt vaktsineerima

70-protsendiline hõlmatus täisealise elanikkonna seas on tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul haiglaravi koormuse säästmise taustal miinimumeesmärk. «Täna on küllalt palju eakaid, kes pole endiselt vaktsineerimisvõimalust kasutanud,» nentis minister, lisades, et selleks on nüüd viimane aeg enne viirusteperioodi.

Kaitsesüstimine edeneb eelkõige 12–17-aastaste seas, niisamuti on huvi 18–29-aastaste hulgas suurem kui vanemates eagruppides. Covid-19 töörühma juht Marek Seer toonitas, et 70-protsendiline hõlmatus on sihiks seatud ka 12–17-aastaste hulgas, kuid juba oktoobri lõpuks. Seeri sõnul meeldivad noorematele vaktsineerimisbussid. «Millegipärast meeldivad inimestele järjekorrad ja see on see, mida saaks üldistada,» lausus ta.

Nakkus kimbutab samas üha nooremaid