Ossinovski: Mändmaa on hea valik kantsleri ametikohale

«Maarjo Mändmaa omab pikaajalist kogemust nii samast ametist enne kui ka hiljem teiselt juhtivalt ametikohalt sotsiaalvaldkonnas. Nii et ta on hea valik,» arvas Ossinovski.

Ossinovski usub, et Mändmaal tuleb uuel ametikohal esimese asjana koroonakriisi ohjamine ja vaktsineerimisprotsess järje peale saada. «Need on asjad, kus kahtlemata on avalikkusel ootused,» rõhutas Ossinovski.