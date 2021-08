GALERII ⟩ Presidendi kantselei pääslahoone ja roosiaed saavad uue kuue

Erandmenetlusega hanke viis läbi Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) ning pakkumine osalemiseks tehti viiele arhitektile, kes esitasid kokku kuus ideekavandit. «Lähteülesanne oli väga sarnane sellele, mille sai arhitekt Alar Kotli 1930ndatel presidendi ametihoone rajamiseks ajaloolise Kadrioru lossi lähedusse, millega see pidi moodustama ühise terviku. Seekord tuli ja tuleb projekteerides arvestada juba kahe olemasoleva hoonega,» sõnas žürii esimees ja presidendi kantselei protokolliosakonna juhataja Riina Aasma pressiteates.

«On paratamatu, et aeg on edasi läinud ja toona ehitatu ei vasta enam ammu meie ruumivajadusele ega muutunud turvanõuetele ning puudu on Eesti ühele esindushoonele vajalik funktsionaalsus,» rõhutas ta.