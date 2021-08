Eesti 200 tuleb välja Eesti esimese CO2 neutraalse valimiskampaaniaga

Eesti 200 juhatuse liikme Margot Roose sõnul on odava ja kiiresti prügikasti jõudva valimisnänni ostmine ja jagamine märk kahepalgelisusest ja hoolimatusest ning Eesti 200 tahab tuua siia muutuse. «Eesti 200 väärtustab loodust ja ressursse ning on võtnud eesmärgiks minimeerida valimiskampaania tulemusel tekkivat keskkonnamõju. Oleme loodusest hooliv erakond ja soovime olla Eestis selles valdkonnas suunanäitaja,» rõhutas Roose.

Roheline valimiskampaania on osa Eesti 200 terviklikust lähenemisest keskkonnahoiule. See plaan ei ole lihtsalt tekst paberil, vaid paneb paika konkreetsed kriteeriumid ja nende järgimise ning aitab Eesti 200 ellu viia ajalooliselt madala keskkonnamõjuga kampaania. Võtmesõnadeks on vähem, kohalik ja praktiline/söödav/tarbitav/tervislik.