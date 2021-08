Confido viiekordistas Lõunakeskuse kiirkliiniku testimisvõimekuse

Kiirtesti tulemused koos reisisertifikaadiga saab testimisjärgselt kätte hiljemalt 30 minutiga. Samuti on Lõunakeskuse kiirkliinikus soovijatele täna vabalt saadaval kokku 500 doosi Pfizeri ja Moderna koroonavaktsiini.

«Me oleme testimise, vaktsineerimise ja teised terviseteenused toonud inimestele nii lähedale kui võimalik ja see töötab,» rääkis Confido juhatuse esimees Risto Laurk, viidates, et märtsis avatud Lõuna-Eesti esimest Confido kiirkliinikut on Lõunakeskuses külastanud juba üle 10 000 inimese.