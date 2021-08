Naiskodukaitse öörännakul selguvad säravaimad juhid

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaise Anneli Mikiveri sõnul toimub selline ettevõtmine Viru ringkonna eestvedamisel teistkordselt ja ees on ootamas uus öö, uus rada ja uued väljakutsed.

«Ülesanded puudutavad Naiskodukaitse baasväljaõppel õpitut, samas on ka üldharivat silmaringi laiendavaid ja käteosavust nõudvaid ülesandeid ning loomulikult on mõni ka lihtsalt vürtsikalt lõbus,» rääkis võistluse peakohtunik, Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver.

Kui mitmed erinevad patrullvõistlused, koormusmatkad jne on suunatud eelkõige tegevliikmetele, siis öörännak on organisatsiooni juhtide proovilepanek. «Igas öös on tähed, isegi pilves ilmaga,» viitas Mikiver tänavustele auhinnakarikatele. Peakorraldajal oli plaanis mitmeid üllatusi. «See praegune segane aeg seab omad piirid, seega üllatused tulevad kahe aasta pärast, kui taaskohtume öörännakul,» lubas Mikiver.