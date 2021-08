Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart lahkub ametist

Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni liitmise järel ühendametit juhtima asunud Riho Kuppart on otsustanud mitte jätkata Keskkonnaameti peadirektori ametikohal.

«Olen otsustanud Keskkonnaametist lahkuda,» kinnitas ta. «Oleme ühendanud kaks väärikat asutust ja loonud ühtse meeskonna. Tänan kõiki kolleege, kes on panustanud kogu hingega tugeva ja kliendile orienteeritud Keskkonnameti loomisse. Töö ameti teenuste ümberdisainimiseks jätkub. Arvestades keskkonnateemade olulisuse kasvu seisavad Keskkonnaameti ees suured väljakutsed. Olen kindel, et praegune meeskond saab selle kõigega suurepäraselt hakkama!»

Keskkonnaminister Tõnis Mölder tunnustas Kuppartit kahe ameti sisulise ühendamise läbiviimise eest. «Riho Kuppart liitis Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni kattuvad ja sarnased ülesanded ning kujundas ühendameti kliendikeskseks organisatsiooniks, millel on esindus igas maakonnas,» ütles Mölder. «Tänan Riho tehtud töö eest ja soovin edu uutes väljakutsetes, olgu need siis Keskkonnaministeeriumi haldusalas või hoopis muus valdkonnas.»