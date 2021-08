Intervjuu ⟩ Päästeameti peadirektor: päästja, kes on täna haiglas, viib koju iga kuu alla tuhande euro

Nagu ikka, kiiresti. Kui inimesed helistavad häirekeskusse ja teatavad sündmusest, sõidame me kohale, aga mitte kunagi ei tea päris täpselt, mis seis on tegelikult. Inimesed näevad olukorda ühtviisi, aga alles kohapeal selgub tegelik seis. Kui tegemist on päästesündmusega, kus inimese elu on ohus, siis kogutakse kohapeal kiirelt informatsioon, pannakse paika tegevuskava – seejuures tegutsema peab väga lühikese ajaga. Üldjuhul on kohal ka politsei ja kiirabi. Kuna kohapeal ei ole aega pikalt rääkida, tuleb otsused kiirelt langetada. Iga sekund loeb, et inimest päästa. Gaasiõnnetuste ja ka tulekahjude puhul on väga tihti suur võimalus, et hoone võib plahvatada ning variseda. Ka seda tuleb silmas pidada. Meie töötajad on seal, kuhu teised operatiivtöötajad ei lähe.