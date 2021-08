Kuna loodi põhimõtteliselt parlamentaarset riiki, siis jäi presidendi otsevalimise võimalus üsna kindlalt kõrvale. Rohkem kaaluti, kas jääda ainult riigikogu tasandile või tuleks luua juurde ka teisi kogusid. PA redaktsioonitoimkonda juhtinud Liia Hänni kirjeldas otsustamise käiku järgmiselt: «See valimise kord sündis PA redaktsioonitoimkonnas eesmärgiga tagada presidendile laiapõhjaline poliitiline toetus.» Kuid nad nägid ka ette, et riigikogu võib jääda siiski hätta, mistõttu nad mõtlesid välja ka tagavaralangevarju ehk valimiskogu.

Otsevalimiste võimalusse suhtusid PA liikmed algusest peale väga skeptiliselt. USAst tulnud Rein Taagepera kui tunnustatud valimissüsteemide ekspert kinnitas teistele assamblee liikmetele, et peale Ameerika Ühendriikide ei ole otse valitud presidendid kusagil midagi head kaasa toonud. Probleem on selles, et isegi parlamentaarse põhiseadusliku korra tingimustes võib tugeva otsemandaadiga president hakata rivaalitsema parlamendiga, tõsta üles konflikte, mis takistavad riigi arengut. Eesti-sugusele riigile võib selline olukord olla ohtlik.