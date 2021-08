Neljapäeval tutvustas Viru Keemia Grupp (VKG) kohalikele tselluloositehast, mille plaanib ehitada Kohtla-Järve külje alla, oma õlitehase lähistele tuhamäe ja kõrgepingeliini vahele. Lüganuse vallavanem Andrea Eiche on avaldanud heameelt 250 töökohaga tehase üle. «Ma isiklikult arvan, et kui natukene olen tutvunud VKG plaaniga, siis ma ei näe siin praegu ohtu Eesti loodusele üldse,» kinnitas ta 20. juulil ERRile. «Ma näen pigem seda, et Eesti riik ja inimesed võidavad sellest rohkem.»

«Kraft-tehnoloogia (ehk sulfaattehnoloogia, leiutati 1884. aastal – toim) on kõige parem, mis on hetkel olemas,» seletas Korniltsev. Nende (tootja – toim) sõnul ebamugavusi ei peaks olema. Tehas asub majadest kaugel. Kui usaldada VKG esindajaid, siis lõhna ei tule,» rääkis ta, mööndes, et rahvas on ses suhtes umbusklik. «Inimesed on väsinud juba Kiviõli keemiatööstusest, kust levib aeg-ajalt haisu. Nad kardavad iga tööstuse laienemist.»