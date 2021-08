Nädalavahetusel on teedel liikvel kaitseväe sõidukid

Lätis toimuvad lahinglaskmised on pikalt ette planeeritud laskeharjutus, kus kasutatakse ära Adaži harjutusala poolt pakutavaid võimalusi, et harjutada erinevaid manöövreid nii lahingmasinate kui Leclerc tankidega. Ühtlasi on tegemist Eestis oma rotatsiooni lõpetava prantsuse üksuse jaoks hooaja viimase laskeharjutusega. Peagi vahetatakse praegu Tapal paiknev üksus välja järgmise prantsuse üksuse poolt.