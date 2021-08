Lääne-Viru reformikad lähevad valimistele vastu juhita

Reformierakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhatusse kuuluv Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla tunnistas, et teema on nende jaoks tõepoolest aktuaalne. Erakonna piirkondlik juhatus arutas tekkinud olukorda läinud neljapäeval.

Et Holst oli senimaani üks Reformierakonna juhtfiguure Rakvere linnas, siis seab tema kõrvaleastumine erakonna positsiooni maakonnakeskuses senisest veel tõsisema löögi alla. Tagatipuks selgus, et paar nädalat tagasi välja hõigatud Haljala vallavanema Ivar Lillebergi kandideerimine esinumbrina Rakvere linnas on praeguseks päevakorrast välja langenud ja viimane läheb valimistele vastu siiski Haljalas.