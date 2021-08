Politsei otsib Tallinnas kadunud 8-aastast Arsinet

Häirekeskus sai murelikelt lähedastelt täna kella 18 ajal teate, et kadunud on 8-aastane Arsine. Teadaolevalt oli tüdruk kella 15 ajal Luha tänava kandis ning pidi sealt minema oma koju Põhja-Tallinnas, kuid koju ei ole ta senimaani jõudnud. Tüdruk võib liikuda kesklinnas Viru ringi kandis.

Politseinikud on suhelnud tüdruku lähedastega ja kontrollinud võimalikke paiku, kuhu tüdruk võis minna, kuid paraku ei ole teda leitud.

Arsine on 130-135 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on musta värvi lokkis õlgadeni juuksed. Tüdrukul on seljas hall valge kirjaga pluus, jalas kuldsete täppidega püksid ja roosa jalatsid.