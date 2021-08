PÖÖRDUMINE ⟩ Tuntud kultuuriinimesed toetavad Tarmo Soomere kandidatuuri

Käesolevaga annavad allakirjutanud teada, et on heal meelel moraalseks toeks kõigile Eesti Vabariigi Riigikogu liikmetele, kes pooldavad Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere kandidatuuri Eesti Vabariigi presidendi ametikohale.

Tarmo Soomere maailmavaade ja seisukohad olulisemates ühiskonnaelu küsimustes peaksid tänaseks olema selgeks kõneldud kõigile, kel on soovi olnud nendega tutvuda. Õigupoolest on ta seni ainus kandidaat, kelle valituks osutumine Riigikogus toimuks ausal ja avalikul taustal.

Eestil on iseseisvuse taastamise järel riigipeadega hästi läinud. On olnud sädelevat vana kooli eruditsiooni, rahulikku rahvalikkust, maailmakodaniku poliitilist kompetentsi ja asjatundlikkust Euroopa toimemehhanismides. Tänase päeva väljakutsetega vastakuti seismine nõuab ka riigi kõige kõrgematel tasanditel mitmekülgset teadusalast pädevust. Tarmo Soomere tahtes ja suutlikkuses olla just selline president pole kahtlust.

Avaldame lootust, et Riigikogu on oma ülesannete kõrgusel ning saab presidendi valimisega hakkama. Praegu ja lähitulevikus on Tarmo Soomere Eesti riigi peaks ja esindusisikuks sobiv valik. Usume, et suur osa Eesti inimesi arvab sedasama.