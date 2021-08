Keskkonnaameti juhi lahkumise taga on lahkhelid

«Head kolleegid,» kirjutab Kuppart enda kirjas. «Olen pärast puhkust kohtunud keskkonnaministriga ja pidanud nõu meievahelise koostöö ja keskkonnaameti tuleviku üle. Arutelu käigus jõudsime arusaamisele, et sujuva koostöö ja ühiste eesmärkide saavutamiseks on vaja head teineteisemõistmist. See on eelduseks mõlema organisatsiooni visiooni edukaks elluviimiseks.»

«Strateegilise tasandi juhina austan ministri soovi kujundada enda visiooni elluviimiseks vajalik juhtimismeeskond. Öeldakse – It takes two to tango! Seetõttu olen otsustanud keskkonnaametist lahkuda ja esitasin oma avalduse eile,12. augustil 2021. Minu jaoks on väga oluline, et KeA ja KEM-i meeskonnad hingaksid ühes rütmis, peaksid oluliseks sarnaseid põhiväärtusi ja tegutseksid samade eesmärkide nimel – et hoida Eesti puhast elukeskkonda, mõeldes meie järeltulevatele põlvedele,» selgitas Kuppart.