Reinsalu: Afganistanis toimuv on suur läbikukkumine

«Niisugune kaos ei anna põrmugi märki sellest, et lääneriigid on suutelised korrastatult riigist väljuma,» ütles Reinsalu.

Ta meenutas, et Talibani mõju kasvu ennustasid erinevad eksperdid juba selle aasta juulis. «Kuigi oli mõningaid hoiatusi, aga see, et Talibani pealetung toimub ajaliselt nii kiiresti ja nii suures geomeetrilises progressioonis ning see pealetung on fataalne, on märk läbikukkumisest,» rääkis Urmas Reinsalu. «Midagi pole öelda – Ameerika Ühendriikide ühepoolne otsus nii kiiresti, 11. septembriks lõplikult väed välja viia, on seda olukorda eskaleerinud ja võimendanud.»

Mis ootab Afganistani edasi? «Võib eeldada, et efektiivseks võimu keskmeks jääb Taliban ja kindlasti jätkub ka kodusõda. Tuleb arvestada, et Afganistanis on Talibani võim koos nende äärmusliku poliitikaga,» kõneles Reinsalu.

Eesti jaoks nimetas ta praktilise julgeolekulise probleemina võimalikku põgenikekriisi. «Viimase kahekümne aastaga mäletame ju miljoneid põgenikke. Ennekõike koormana naaberriikidele, aga kindlasti peame arvestama seda, et suure hulga potentsiaalsete põgenike sihtriigid võivad olla Euroopas,» tähendas Reinsalu. «Maakaarti vaadates hakkab see liikumine pihta survena Türgi piiridele. Siin on esiteks äärmiselt oluline Euroopal tõkestada oma piire ja teiseks tagada lepinguga, et [põgenikud] Türgist edasi ei jõuaks ning Türgi kaitseks oma piiri Afganistaniga.»