Kaljulaid: olukord on väga halb, seda võis aimata

Euroopa Liit on on suurim finantsdoonor. Afganistani valitsuse varasem kogemus näitas, et kui militaarne sekkumine lõpeb, aga jätkub finantstugi, siis tingimata ei pea asjad väga halvasti minema. Pärast Nõukogude vägede lahkumist oli see nii. Aga praegu tundub, et need otsused on olnud ülehinnatud, et nad saavad finants- ja tehnilise toe abil hakkama. Olukord on väga halb, seda võis aimata, kui pärast USA vägede väljatõmbumise kuupäevade teatavaks saamist Taliban enam Dohas läbirääkimistele ei ilmunud. Aga küsimus on selles, et kui palju ikkagi Afganistan kasutas viimast 20 aastat selleks, et oma armee üles ehitada ja kui ustav armee on praegusele valitsusele. Seda ei saanud me teada ja seda ei osanud meie hinnata.