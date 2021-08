Peaminister Kaja Kallas teatas, et on oluline, et Eesti ei jätaks maha kohalikke, kes on Eestile abiks olnud. Olukorra tõsidusele on viidanud ka välis- ja kaitseminister. President Kersti Kaljulaid rõhutas, et inimesed, kelle elu ja turvalisus on Eestiga koostöö tegemise tõttu ohus, peavad saama Eestis turvalise koha. «Me võlgneme neile seda,» leiab president.