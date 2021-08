Välisminister Liimets osaleb New Yorgis ÜRO Julgeolekunõukogu istungil

Kohtumist juhib India välisminister Subrahmanyam Jaishankar. Debati eesmärk on arutada, kuidas tehnoloogiline areng rahuvalvajate julgeolekut tõstab, kuidas see missioonide efektiivsusele kaasa aitab ning kuidas hõlmata tehnoloogiaid tsiviilisikute kaitse strateegiate kujundamises ja rakendamises samal ajal kui rahuvalvemissioonid on tihti alavarustatud.