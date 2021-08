Ratas tegi Karisele ettepaneku kaaluda presidendiks kandideerimist

«Jah, eile selline kõne oli. Sellised kõned on ootamatud, kuigi minu nimi on erinevates meediaväljaannetes figureerinud. Nüüd ma pean mõtlema, mis tähendab «ei» või «jah» minu jaoks, aga ka pere jaoks ja Eesti riigi jaoks,» ütles Karis rahvusringhäälingule .

Karise sõnul võttis ta natuke aega mõelda, kas need isikuomadused, mis tal on või mis ta ise arvab olevat, võiksid kuidagigi selle ametiga sobida.

Erakonnajuhtide kohtumine jäi ära

Ratase sõnul on talle neli erakonda kinnitanud, et on valmis töötama selle nimel, et president riigikogus ära valitakse. «Reaalsus selgub 30. augustil,» lisas Ratas. Ka kinnitas Ratas, et tema presidendiks ei kandideeri. «Sel aastal ei kandideeri,» lisas ta.