Galerii ⟩ Laanet tänas Iraagi presidenti lendude peatamise eest Valgevenesse

Laaneti sõnul oli lendude peatamine vajalik, et Iraagi inimesed ei langeks inimkaubanduse ohvriks.

«President Salih ja Iraagi siseministeeriumi esindajad mõistsid, et antud olukord, kus Iraagi inimesi kasutatakse hübriidrünnaku läbiviimiseks on tekkinud Valgevene režiimi mehitamisel ja kokkuvõttes on kannatajaks nende kaasmaalased,» ütles Laanet.