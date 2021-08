Eesti loodab inimesed Afganistanist ära tuua Saksamaa abiga

Kallase ja Merkeli kohtumise kesksed teemad olid olukord Leedu-Valgevene piiril ning Afganistaniga seonduv. Kallas ütles BNSile, et Saksamaa nõustus seisukohaga, et Valgevene ja Leedu piiril toimuvat tuleb käsitleda hübriidrünnakuna ning Valgevene kasutab inimesi relvana. Samuti rääkisid Kallas ja Merkel sellest, kuidas hübriidrünnaku alla sattunud Leedut aidata.

Kallase sõnul räägiti kohtumisel ka sellest, kas Saksamaa saaks Eestil aidata Afganistanist ära tuua inimesed, keda Eesti on valmis vastu võtma. «Saksamaal on lennukid, mis toovad Afganistanist inimesi ära,» sõnas Kallas. «Küsimus on, kas neis lennukites on ruumi.» Peaminister lisas, et peamine väljakutse on inimeste toimetamine Kabulist lennuväljale.