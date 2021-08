Terasest närvidega keset Talibani laagrit lennukit ootamas

Olukord Kabulis on täna tõesti niivõrd sigrimigriline, et raske on kaardi pealt öelda, kes mida kontrollib. Nn roheline tsoon linnas, kus asub enamik välisriikide saatkondi, on justkui islamiäärmusliikumise Talibani käes, aga mitu punkti on veel üle võtmata.