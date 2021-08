Erakondade reitingud: EKRE kaotas üle pika aja toetust

Reformierakond on natuke enam kui kuu aja jooksul suutnud oma toetust mõnevõrra kasvatada. Kui juuni lõpus ja juuli alguses oli peaministripartei reiting enam kui kahe aasta madalaimal tasemel ehk 28,2 protsendi juures, siis praegune toetus on võrreldes kuu aja taguse madalseisuga 2,8 protsendipunkti võrra kõrgem.

Teadur Martin Mölder märkis, et suurima kõikumise see nädal tegi läbi EKRE nelja nädala koondtulemus, mis langes ligi kahe protsendipunkti võrra. «Antud kõikumine on tingitud ennekõike sellest, et viie nädala tagune iganädalane reiting, mis seekord arvestusest välja langes, oli EKRE-l erakordselt kõrge, ning kõige viimane nädalane küsitlustulemus näitas tavapärasest madalamat toetuse taset,» selgitas Mölder.

«Kuna peale EKRE teiste erakondade toetuste absoluutarvudes me suuremaid muutusi ei näe, võib oletada, et vähmalt mingi osa EKRE toetuse muutumisest oli seotud just selle eelistuseta valijate osakaalu suurenemisesega. Ja kuna Reformierakonna toetajate absoluutarv püsis võrreldes eelmise nädalaga muutumatu, on nende selle nädala toetuse protsendine kasv tervenisti tinigtud mitte sellest, et peaministripartei toetajaid juurde võitis, vaid sellest, et eelistuseta valijate osakaal suurenes,» lisas Mölder.