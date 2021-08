Galerii ⟩ Eesti 200 Tallinna linnapeakandiaat Marek Reinaas: Lasnamägi elab teiste linnaosade kulul

Olete Tallinna linnapea kandidaat, mida on kavas linnapeana tegema hakata?

Kui mind valitakse linnapeaks, siis olen linnapea ning mingite muude asjadega ei tegele.

Olete peaaegu elu aeg Tallinnas elanud ja linna arengut jälginud, kus oleks vaja kõigepealt käed külge panna?

Olen Tallinnas elanud üheksas erinevas kohas. Olen elanud Lasnamäel, Mustamäel, Kesklinnas, isegi Haaberstis ja Põhja-Tallinnas. Tegelikult tunnen seda linna tõesti väga hästi. Tallinn on täis väikseid planerimisvigu. Linnakeskkonnas iga päev käies ei pane vahel tähelegi, kui palju on linnaruumi sesiukohalt mõttettuid ja totakaid lahendusi.

Milline on aga Tallinna kõige suurem probleem, millega tuleks kohe tegeleda?

See probleem asub Vabaduse väljakul linnavalitsuse hoones. Meie plaan on läbi viia Tallinna reform, see tähendab, et ühest küljest tuleb linnaosadele – millest enamik on suuruselt võrreldavad suurimate Eesti linnadega – andma palju rohkem otsustusõigust oma linnakeskkonna ja inimestele pakutavate teenuste osas.

See tähendab, et tuleb ümber vaadata ka Tallinna eelarve. Uurisime põhjalikult viimase 10 aasta linna eelarveid. Avastasime, et investeeringud lähevad linnaosade kaupa väga ebavõrdselt. Näiteks Lasnamäe saab ühe inimese kohta investeeringud 2200 eurot, Mustamäe aga vaid 406 eurot aastas. See on viiekordne vahe, mis on ilmselgelt ebaõiglane.

Laias laastus võib öelda, et Lasnamäe elab teiste linnaosade kulul. See on nüüd selline Tallinna linn, millest unistas Edgar Savisaar. Ja see linn on nüüd valmis! Meie asi on Tallinna linnast ehitada moodne, tänapäevane linn.

Kui suurt osa valijatest te loodate veenda teie valimise vajalikkuses ehk miilist edu loodate saada 17. oktoobri valimistel?

Need on Eesti 200 esimesed kohalike omavalitsuste valimised. Juba üks hääl on seega rohkem kui eelmine kord. Arvan, et kõik inimesed, kes tahavad Eestis ja Tallinnas muutusi, võiksid meie poolt hääletada.

Kellega koos te olete valmis linnavalitsust moodustama?

Meie hakkame seda arutama 18. oktoobril. Enne seda pole mõtet kedagi kaelustada ega kedagi välistada.

Keda võiksite veel oma nimekirjas välja tuua? Kas peale teie on veel mõni avalikkusele tuntud inimene?