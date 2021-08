Saksa politsei pidas kinni poest kärutäie kaupa varastanud Eesti mehe

Politseinikud said 56-aastase Eestist pärit mehe kätte parkimisplatsilt, kus ta parasjagu kaupa oma Audi sõiduautosse paigutas.

Autost leidsid politseinikud veel hulga kaupa, mille puhul on alust kahtlustada, et esemed on varastatud ühest sama kauplusteketi ühest teisest filiaalist.