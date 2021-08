VIDEO ⟩ Murelik kajakas ründas Tallinna südalinna kohal merikotkast

Veedla sõnul pole merikotka Tallinnas märkamine teab mis haruldane. «Meil on siin linnurikkad lahed (Kopli laht, Paljassaare laht), seal kividel istumas võib neid ikka trehvata,» rääkis Veedla. «Nii kalad kui linnud maitsevad neile hästi ja kuna arvukus on Eestis pidevalt kasvanud, jagub kotkaid ka sisemaale ja linna kohalegi vahest. Meil ju kesklinn mere kaldal.»

Arvatavasti põhjustaski merikotka ja kajaka konflikti just asjaolu, et kotkas oli tulnud kesklinna jahile. «Kajakas ründab teda ilmselt sellepärast, et tal on kuskil läheduses pojad, keda ta kaitsta üritab, merikotkast eemale peletades,» märkis Kaarel Võhandu.