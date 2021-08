Keskkonnaministeerium plaanib hiigeltrahvist pääsemiseks seadusemuudatusi

«Üldiselt tõdesid kõik osalised, et Eesti huvides ei ole Euroopa Komisjoniga kohut käima hakata,» kommenteeris keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender. «Keskkonnaministeerium möönis, et Natura elupaikade kaitse ei ole korraldatud rahuldavalt ja nende seis halveneb. Koos komisjoniga tõdeti, et tuleb nii seadusandlust kui praktikaid parandada, sest on fakt, et Natura 2000 elupaikade seisund on halvenenud ja eurodirektiive pole täidetud. Raieteatisi on välja antud ilma mõjuhindamiseta, paljusid Natura 2000 alasid pole enne raie lubamist inventeeritud – on seal kaitsealuseid liike või mitte, inventeerimise ellu viimine on oluline ja selleks tuleb ka raha leida.»