Kaitsevägi avab vaktsineerimispunktid Lõuna-Eesti külades

«Tallinnas kasutatav kaitseväe vaktsineerimispunkt on rahva poolt soojalt vastu võetud. Sellega seoses palus sotsiaalministeerium kaitseväelt tuge, et vaktsineerimine jõuaks otse ka Lõuna-Eesti väiksematesse paikadesse,» ütles kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülemarst kolonelleitnant Ahti Varblane. «Meie jaoks on see tunnustus ning hea meelega paneme õla alla, et toetada riiklikku vaktsineerimiskampaaniat.»