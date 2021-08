Harjumaal hukkus autoga vastu puud sõitnud mees

Häirekeskus sai täna varahommikul veidi enne kella seitset teate, et Rae vallas Vaidasoo külas sõitis teelt välja vastu puud sõiduauto BMW. Kahjuks oli kokkupõrge sedavõrd tugev, et autot juhtinud mees hukkus sündmuspaigal saadud vigastusse. Politsei tuvastas, et autoroolis oli 35-aastane mees, kes viibis sõidukis üksi.