Kallas külmlaoskandaalist: uskumatu käkk on kokku keeratud

«Uskumatu käkk on kokku keeratud kõikidel tasanditel,» ütles Kallas neljapäevasel valitsuse pressikonverentil, kommenteerides kolmapäeval avalikustatud uurimiskomisjoni järeldusi. «Võib öelda, et meie riik on selle maja ehitamisel käitunud kilplaste moel.»

Kallase sõnul uurib prokuratuur, kas on põhjust alustada kriminaalasi kas tahtliku hooletuse või kuritegeliku hooletuse paragrahvi alusel. Ka peab rahandusministeerium analüüsima, kas, kellele ja millises ulatuses saab kahjunõude esitada.

Kolmandaks peab terviseamet üle vaatama vaktsiinide ja ravimite käitlemisega seotud õigusaktid jning sotsiaalministeerium peab tagama kvaliteedikontrolli, et selliseid asju tulevikus vältida. Riigi Kinnisvara AS peab hindama, milline on nende suutlikkus tagada selliste eriprojektide haldamine ja rajamine. Ka peab sotsiaalministeerium hindama, kas ravimikäitlejatele seatud nõuded on piisavad.

Kallase sõnul tuleb hinnata, kas vaktsiinide ja ravimite säilitamisega peaks tegelema riik üksi või peaks seda tegema koos erasektoriga.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik sõnas, et juhtunus ei saa süüdistada kuuma ilma. «Selline asi ei saa olla vabanduseks,» ütles Kiik ja lisas, et juhtunus on süüdi ikkagi valed seadmed, ebapädevalt läbimõeldud ruumilahendus, mittetöötavad teavitussüsteemid.