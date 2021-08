Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrlaev ütles presidendiks pürgiva Alar Karisega kohtumise järel, et Reformierakond on valmis Karist toetama. Samas rõhutas ta, et oluline on ära kuulata ka teiste parlamendierakondade seisukohad.