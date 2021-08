Lutsar sellest, et maski peavad kandma ka vaktsineeritud: seda teed on ka paljud teised riigid läinud

Lutsar kinnitas, et maski peavad kandma ka vaktsineeritud inimesed. «Jah, sest väga raske on poes vahet teha nendel, kes on vaktsineeritud ja kes on vaktsineerimata. Seda teed on ka paljud teised riigid läinud,» ütles ta.

Teadusnõukoja juhi sõnul põhineb teave uutel uuringutel Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist, mis näitasid, et viiruse koormus nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesel on üsna sarnane ja selle Delta viirusega on viiruse koormus suur.