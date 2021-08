FOTOD ⟩ Taasiseseisvumise aastapäeva tähistamine algas lipuheiskamisega Toompeal

«Täna kolmekümne aasta eest ärkasime Eestimaal ühise unistusega elada oma riigis enda tahte järgi. Tol samal päeval kell 23.03 sai see teoks. 69 meid esindavat riiginaist ja riigimeest otsustasid suurelt tulevikku vaadata – üksmeelselt taastada Eesti Vabariigi iseseisvuse. Sellele järgnenud päevadel ja öödel tehtud töö tulemusena saame täna ärgata oma riigis kindlusega, et võime meie Eestimaal enda tahte järgi igavesti elada,» kõneles Ratas.

Peaminister Kaja Kallas ütles oma kõnes, et maailmas toimuv meenutab, et miski ei ole iseenesestmõistetav ja meil on palju, mille oleme ise üles ehitanud ja mille eest tänulik olla ning mida hoida ja edasi arendada. «Võrdsed õigused ja võimalused naistele ja meestele. Igaühe õigus olla soovi korral kriitiline ja häälekas. Sõnavabadus, tegutsemisvabadus, liikumisvabadus,» lausus Kallas. «Muidugi peame meeles pidama, et vabadus tähendab ka vastutust, kohustust hoida ka teisi, nende elusid ja vabadust.»