150 pesa ⟩ Tänavu on öölaulupidu teisiti korraldatud kui muidu

Öölaulupeo kontserdi korraldaja Margus Kasterpalu sõnul erineb õhtune üritus teistest selle poolest, et kuna praegu ei ole hea palju inimesi ühte kohta kokku kutsuda, toimib seal laulupesade kontseptsioon.

See tähendab, et inimesed saavad tulla pere- või sõpruskonnaga kokku kuhugi, kus on võimalik teha oma pidu. «Niimoodi saab praegustes tingimustes siis võimalikult palju inimesi selle ajaloosündmuse tähistamisest osa,» ütles korraldaja. Nädala keskpaigaks oli registreeritud ligi 150 pesa.