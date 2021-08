Euroopa Liidu asjade komisjon toetab Afganistanis ohtu sattunute vastuvõtmist

Komisjoni aseesimees Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) osutas, et olukord Afganistanis on praegu väga ebastabiilne, mistõttu otsustas valitsus oma eilsel istungil Afganistanist Eestisse ümber asustada või ümber paigutada kuni 30 rahvusvahelist kaitset vajavat inimest, teatas riigikogu pressiteenistus.

«Talibani võimuletulekuga kaasneb oht, et inimõigused, eriti naiste ja tüdrukute õigused, halvenevad ning NATO ja Afganistani eelmiste võimudega koostööd teinute elu satub ohtu. Seetõttu on oluline, et Eesti on valmis neid inimesi aitama ja tegutsema kiirelt,» sõnas Sikkut teates.

Komisjoni liige Oudekki Loone (Keskerakond) lausus, et kahtlemata on oluline Eestisse saabujate tausta kontrollida ja põhjalik vestlus läbi viia, ent see peab olema tehtud moel, mis ei aeglusta abivajajate Afganistanist väljatoomist.

«Ohtu sattunud inimeste evakueerimine on esmatähtis – nende riigist väljaaitamiseks on jäänud äärmiselt lühike aeg,» toonitas ta. Loone märkis, et Eesti soovib aidata ennekõike neid, kes on olnud meie vahetud kaastöötajad ning kelle elu on nüüd ohus. «Näitame nende inimeste vastuvõtmisega, et Eesti on tõsiseltvõetav riik, kes hoolib oma koostööpartneritest, ega jäta neid keerulistes oludes maha,» sõnas Loone.

Ta lisas, et 30 inimese lõimimine Eesti ühiskonda, arvestades seejuures nende vajadusi, on meile igati jõukohane.

Eilse seisuga on Eesti poole abipalvega pöördunud 31 inimest. Istungil toodi välja, et abivajajate tausta uurib põhjalikult politsei- ja piirivalveamet, kes langetab ka lõpliku otsuse rahvusvahelise kaitse andmise kohta. Ohtu sattunud isikud on kavas Eestisse tuua rahvusvahelise kaitse seaduse alusel, mis tähendab, et neid saab kas otse kolmandast riigist ümber asustada või teisest Euroopa Liidu liikmesriigist ümber paigutada.

Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas kooskõlastada valitsuse otsuse, mille järgi võtab Eesti Afganistanist vastu kuni viis NATO heaks töötanud isikut ja nende pereliiget; kuni viis Euroopa Liidu heaks töötanud isikut ja nende pereliiget ning kuni 20 isikut ja nende pereliiget, kes on töötanud Afganistanis koos Eesti organisatsioonidega ja aidanud ellu viia Eesti välispoliitilisi eesmärke Afganistanis.

Istungil toodi välja ka, et oluline on aidata Afganistani naaberriike, näiteks Iraani ja Pakistani, et seal suudetaks Afganistanist põgenevatele inimestele paremini kaitset anda.