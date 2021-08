Uudisnädal ⟩ Kiire tagasivaade nädala tippsündmustele

NÄDALAVAHETUS, 14.-15. august

Eesti:

Vaktsiinisüstid noortele – Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tutvustas valitsusele koostöös sotsiaalministeeriumiga valminud noorte- ja haridusvaldkonna vaktsineerimise tegevuskava, milles on eesmärgiks seatud hariduselu avatuna hoidmine ja vaktsineerimise kättesaadavuse parandamine koostöös õppeasutuste ja koolitervishoiu teenuse pakkujatega.

Eesti initsiatiiv – Eesti peab liitlaste ja ÜRO julgeolekunõukogu liikmetega New Yorgis intensiivseid konsultatsioone, et kutsuda Afganistani teemal nii kiiresti kui võimalik kokku julgeolekunõukogu erakorraline istung.

Piiri tagant

USA taandub – USA saatkond Kabulis andis oma töötajaile korralduse hävitada tundlikud dokumendid ja materjal, mida saaks kasutada Talibani propagandas, kui see Afganistani pealinna peaks vallutama.

NATO abi – NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles pühapäeval, et allianss aitab tagada Kabuli lennuvälja toimimise ajal, mil välisriigid evakueerivad oma personali.

ESMASPÄEV, 16. august

Eesti:

President on valmis jätkama- President Kersti Kaljulaid ütles usutluses Postimehele, et on valmis kandideerima teiseks ametiajaks, lubades seista nõrgemate ühiskonnaliikmete eest, aga ka võrdsete võimaluste ja vabaduste eest Eestis.