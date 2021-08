Iseiseisvuse taastamise tänukivi pälvisid Eesti diplomaadid

«Kiiresti pidime saama tõsiseltvõetavateks partneriks oma tänastele liitlastele ja kaaslastele ja me tulime sellega toime. Me ei kahelnud kordagi, et meie tulevik on koos samameelsete demokraatlike riikidega ja me oleme valmis kandma koos nendega ühist vastutust,» sõnas president Kaljulaid.

Suursaadik Laidre sõnul on kivi on kinnituseks, et meie välisteenistusele saab kindel olla, et Eesti huvid on hästi hoitud. Et Eesti on rahvusvahelises elus halva ilma sõber, kelle peale võib loota ja kellega arvestatakse. «See kivi, mis pole ju rändrahn aga üldsegi mitte ka munakas, võtab hästi kokku, kuidas peaksime maailma vaatama – alati silmade kõrguselt, ei kõrgemalt ega ammugi mitte madalamalt, ent kogu aeg avatud pilguga,» lisas ta.