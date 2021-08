VIDEO ⟩ Kaja Kallas: paljude noorte jaoks iseseisvus juba iseenesestmõistetav

Peaminister Kaja Kallase sõnul oli president Kersti Kaljulaidi kõne aastapäevale sobiv ning helge.

Ta lisas, et 30 aastat on piisavalt pikk aeg selleks, et vaadata otsa, mis riik ikkagi on: «Kas see on selline riik, nagu me oleme tahtnud ja mina ütleks, et on. See riik on rahulik, turvaline, stabiilne, euroopalik, pisut põhjamaine, aga samas väga omanäoline.»

«Ma usun, et see, et meil see iseseisvus on juba 30 aastat - paljude noorte jaoks on see juba iseenesestmõistetav ja seda ärevust neil noortel enam ei ole sellega seoses, et see vabadus võiks ka kaduda. See on positiivne.»

Küsimuse peale, et kas ebakindlus on meil ka siiski veel riigina olemas, vastas Kallas, et loomulikult. «Kui vaadata seda, mis maailmas toimub, siis maailmas on ikkagi väga palju ebakindlust. Mis toimub Afganistanis, siin samas Valgevenes, Ukrainas, siis sellest ei saa kuidagi mööda vaadata.»